Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige in Stadtbahn sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag (11.05.2022) eine 18 Jahre alte Frau in der Stadtbahn sexuell belästigt. Die junge Frau war gegen 12.00 Uhr mit der U7 vom Hauptbahnhof in Richtung Mönchfeld unterwegs, als sie einen Mann bemerkte, der an seinem Glied manipulierte. An der Haltestelle Suttnerstraße stieg er mit noch heruntergelassener Hose aus und lief davon. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 40 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln. Er trug eine helle Jeans sowie einen hellblauen Pullover, führte einen grauen Rucksack mit sich und hatte insgesamt ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

