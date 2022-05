Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Spielplatz onaniert - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (11.05.2022) in der Silberburgstraße einen 54-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Mütter sowie deren drei Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren, sexuell belästigt zu haben. Die jeweils 33 Jahre alten Mütter hielten sich gegen 18.00 Uhr gemeinsam mit ihren Kindern an einem Spielplatz auf, als sie einen Mann bemerkten, der mit aufgeknöpfter Hose auf einer dortigen Parkbank saß und an seinem Glied manipulierte. Trotz mehrmaliger Aufforderungen dies zu unterlassen, setzte er unbehelligt seine sexuellen Handlugen vor den Augen der Kinder fort und urinierte anschließend auf den Boden. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 54-Jährigen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

