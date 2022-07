POL-SN: Fahndung nach 17-jährigem Schweriner

Schwerin (ots) - Am 29.06.2022 gegen 19:40 Uhr wurde beim Notruf der Polizei gemeldet, dass an der Umgehungsstraße in Schwerin ein älterer Mann am Boden liegt und eine jüngere männliche Person dessen Fahrrad entwendet. Die Schweriner Polizei fuhr sofort zum Tatort zwischen der Ludwigsluster Chaussee und Krebsförden. Vor Ort konnte der schwer verletzte Geschädigte auf dem Boden liegend angetroffen werden. Am Tatort ...

mehr