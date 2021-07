Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen-Horn, Lkr. Konstanz) Grillplatzausstattung am Grillplatz Horn mit Farbstift besudelt - Polizei bittet um Hinweise (16. - 18.07.2021)

Gaienhofen-Horn, Lkr. Konstanz (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag hat ein unbekannter Täter die Ausstattungsgegenstände des Grillplatzes am Wasserturm Horn mit einem Farbstift besudelt. Durch die Schmierereien dürfte Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden sein. Die Polizei Gaienhofen (07735 97100) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

