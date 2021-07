Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall (19.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Straße Nordring Villingen. Eine 20-jährige Mitsubishi Colt-Fahrerin fuhr in Richtung Schwenningen und hielt an einer Ampel an der Einmündung der Straße "Drachenloch" hinter einer 47-jährigen Dacia Sandero-Fahrerin an. Ein nachfolgender 39-Jähriger mit einem Ford Transit bemerkte das zu spät. Er fuhr auf das Auto der 20-Jährigen auf und schob dieses noch auf den Dacia. Dabei erlitt die junge Frau im Colt leichte Verletzungen. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

