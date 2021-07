Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Motorroller-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt (18.7.2021)

Engen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 68-jähriger Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der L 194 zwischen Engen und Aach. Der Motorroller-Fahrer war hinter einem 58-jährigen Skoda-Fahrer in Richtung Aach unterwegs. Dieser wollte an der Einmündung zur Martinskapelle, kurz vor dem Ortseingang Aach, nach rechts abbiegen. Der Motorroller-Fahrer bemerkte dies aus bisher unbekannten Gründen zu spät, prallte zunächst auf das Heck des Skoda und streifte dann noch zwei weitere entgegenkommende Pkw. Der 68-Jährige stürzte auf die Straße und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. An allen beteiligten vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

