Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bargeld entwendet

Täter verdreht Überwachungskameras

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (02. Februar 2023) kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch an der Kreuzhofstraße in Kleve. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat ein Verkaufshäuschen, welches an einer Einfahrt an der Kreuzhofstraße positioniert ist und drehte zwei Überwachungskameras so, dass der Verkaufsraum nicht mehr einsehbar war. Aus zwei der drei im Verkaufshäuschen aufgestellten Warenautomaten, entwendete der männliche Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskameras, kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - hagere Statur - dunkel gekleidet - trug einen Mundschutz und eine Mütze

Personen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

