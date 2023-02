Weeze (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (31. Januar 2023), 17:30 Uhr und Mittwoch (01. Februar 2023), 05:35 Uhr, kam es in Weeze an der Katharinenstraße zu einem Einbruch in eine Kunstgießerei. Um auf das vollständig umzäunte Gelände zu gelangen, beschädigten der oder die Täter einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück der Gießerei. Dort hebelten Sie eine Türe auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der ...

mehr