Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Pedelec gestohlen

Fulda. Ein Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid 120 TM 750, in olivgrüner Farbe stahlen Unbekannte am Mittwochnachmittag (23.11.). Zwischen 13.50 Uhr und 14.10 Uhr war das Zweirad im Wert von circa 4.700 Euro auf dem Gelände eines Baustoffmarktes in der Augustastraße abgestellt gewesen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

