POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Petersberg. Ein 35-jähriger Opel-Transporter-Fahrer aus Würzburg wurde bei einem Unfall am Dienstag (22.11.) leicht verletzt. Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 23.45 Uhr die Lindenstraße aus Richtung Armenhof kommend in Fahrtrichtung Magretenhaun Ortsmitte. In dem dortigen Kurvenbereich verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach einer Kollision mit dem Bordstein nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er gegen ein steinernes Bauwerk. Der 35-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Hohenroda. Am Dienstag (22.11.), gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Hohenroda mit einem weißen Audi A1 Sportback die Landstraße 3173 von Ransbach kommend in Richtung Oberbreizbach. In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich ein bislang unbekanntes Fahrzeug. Aus unklaren Gründen kam dieses Fahrzeug nach derzeitigem Kenntnisstand zu weit nach links in den Gegenverkehr und touchierte den weißen Audi A1. Anschließend fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mücke. Am Montag (21.11.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer die L 3073 von Mücke-Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Gemünden-Elpenrod. In einer Linkskurve kam dem Sattelzug nach momentanem Kenntnisstand ein weiterer Lkw entgegen, welcher im Kurvenbereich deutlich über die Fahrbahnmitte geraten sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 34-Jährige nach rechts aus, geriet auf die Bankette und rutschte anschließend in den Straßengraben. Das Gespann kippte in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite.

Da der Verdacht bestand, dass Betriebsstoffe aus der Zugmaschine auslaufen könnten, wurde der Gefahrenzug der Feuerwehr Homberg (Ohm), die Untere Naturschutzbehörde und Hessen Forst verständigt. Durch die zuständigen Behörden konnten jedoch keine Bodenverunreinigungen festgestellt werden.

Der Fahrer des Sattelzuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen vierachsigen Lkw in gelber Farbe gehandelt haben, der in Richtung Mücke geflüchtet sei. Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld, oder jede andere Polizeidienststelle.

