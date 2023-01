Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Mehrere Fahrzeuge beschädigt; Bad Fallingbostel: Verkehrsschilder beschädigt; Schneverdingen: Einbruch in der Silvesternacht; Soltau: Weihnachtsschmuck beschädigt; etc.

Heidekreis (ots)

31.12. - 01.01. / Mehrere Fahrzeuge beschädigt Munster: Zu gleich mehreren Sachbeschädigungen kam es in der Silvesternacht im Lärchenweg in Munster. Unbekannte zerkratzen zwischen 20 Uhr bis 12 Uhr insgesamt vier Autos mit einem spitzen Gegenstand.

31.12. - 01.01. / Verkehrsschilder beschädigt Bad Fallingbostel: In der Silvesternacht wurden in Bad Fallingbostel in der Adolphsheider Straße und in der Soltauer Straße mehrere Verkehrsschilder beschädigt, sowie Leitpfosten herausgerissen.

31.12. - 01.01. / Einbruch in der Silvesternacht Schneverdingen: In der Silvesternacht brachen Unbekannte eine rückwärtige Tür einer ehemaligen Tischlerei in der Marktstraße auf. Durch die Tischlerei gelangten die Täter auch in die angrenzenden Wohnräume, in denen zu der 72-jährige Hausbewohner zu dieser Zeit schlief. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke nach Diebesgut und flüchteten anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

01.01. / Mülltonnen durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt Munster: Vermutlich durch Feuerwerkskörper kam es am Neujahrsmorgen kurz nach 1 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne in der Wagnerstraße. Das Feuer breitete sich auf weitere Mülltonnen und einen Holzschutzzaun aus, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Kurz nach 8 Uhr kam es zu einem weiteren Brand einer Restmülltonne in der Straße Am Schützenplatz. Bei dem Brand wurden noch eine weitere Mülltonne, sowie ein angrenzender Schichtschutzzaun beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Munster gelöscht. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

01.01. / Weihnachtsschmuck beschädigt

Soltau: Den Weihnachtsschmuck einer Bushaltestelle im Nottorfweg zerstörten Unbekannte am Neujahrsmorgen zwischen 3 Uhr und 9:30 Uhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

01.01. / Hecke gerät in Brand

Schneverdingen: Kurz nach 0 Uhr kam es am Neujahrsmorgen zu einem Heckenbrand im Grillenweg. Vermutlich durch einen Feuerwerkskörper entstand der Brand, der noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen Nachbarn gelöscht werden konnte. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

01.01. / Mit 1,56 Promille auf der Autobahn unterwegs Soltau: Eine Streifenwagenbesetzung wurde am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr auf einen Mercedes aufmerksam der mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Autobahnabfahrt Soltau-Süd die A7 verlassen wollte. Der Fahrzeugführer schaltete dann das Warnblinklicht jedoch aus und fuhr weiter auf der A7 Richtung Hamburg. Nachdem die Beamtinnen den 43-Jährigen anhielten, gab er an, dass sein Tank leer sei und er auf der Suche nach einer Tankstelle sei. Die Beamtinnen bemerkten aber auch, dass der Mann offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

01.01. / Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Bad Fallingbostel: Am Neujahrstag kontrollierten Polizeibeamte um 21.20 Uhr einen 20-jährigen Mann aus Bad Fallingbostel. Der Mann war mit einem Elektroroller in der Westendorfer Straße unterwegs. Den Beamten fiel auf, dass der Roller kein Versicherungskennzeichen hatte und hielten ihn an. Der 20-Jährige erklärte den Beamten gegenüber, dass er den Elektroroller von einem Bekannten ausgeliehen habe. Gegen beide Männer wurde nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde dem Fallingbosteler untersagt.

01.01. / Schaufensterscheibe beschädigt

Soltau: Durch eine Passantin wurde in der Nacht zum 01.01. gegen 0.40 Uhr eine beschädigte Schaufensterscheibe in einem leerstehenden Geschäft in der Bergstraße bemerkt. Die Täter hatten die Scheibe vermutlich mittels unbekannten Gegenstand eingeworfen. In das Geschäft drangen sie nicht ein. Es entstand ein Schaden von 750 Euro.

01.01. / Papiertonne brennt

Walsrode: Vermutlich durch eine Silvesterrakete geriet am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr eine Papiermülltonne im Pommernweg in Walsrode in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Nachbarn wird ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindert. Die Feuerwehr Walsrode war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell