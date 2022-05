Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Leergut auf der Straße

Gera (ots)

Korbußen: Insgesamt 400 Kästen Leergut (Bierflaschen) landeten gestern Mittag (09.05.2022), gegen 12:50 Uhr auf der Straße, nachdem ein Lkw samt Anhänger in Korbußen (Wiesenring) nach links in das dortige Gewerbegebiet abbiegen wollte. Offensichtlich löste sich beim Abbiegevorgang die Ladebordwand des Anhängers, so dass die Kisten herausfielen. Der Verkehr wurde aufgrund des Geschehens nicht beeinträchtigt. Die Flaschen wurden schließlich wieder beräumt. Die Geraer Polizei nahm den Unfall auf. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell