LPI-G: Fensterscheibe beschmiert

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter hielten sich in der Zeit vom 06.05.2022 - 09.05.2022 im Bereich eines Ärztehauses am Puschkinplatz auf und versuchten sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zu den dortigen Praxisräumen zu verschaffen. Ein Einbruch gelang den Tätern allerdings nicht. Dennoch verursachten sie Sachschaden an mehreren Türen und einem Fenster. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach ...

mehr