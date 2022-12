POL-HK: Bad Fallingbostel: Unbekannter entreißt Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.12.2022 Nr. 1 26.12 / Einbruch in Einfamilienhaus Buchholz: In der Zeit zwischen Sonntag, 10.15 Uhr und Montag, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus am Triftweg ein, durchsuchten es und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in ...

