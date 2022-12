Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Drei Kinder beraubt+++Einbrecher erbeuten Schmuck+++ KiTa und Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht+++Verkehrskontrollen+++Scheinwerfer gestohlen+++Werkzeug erbeutet+++

Wiesbaden (ots)

1. Drei Kinder beraubt,

Wiesbaden, Dürerplatz / Emser Straße, Mittwoch, 07.12.2022, zwischen 13:25 Uhr und 13:35 Uhr,

(thi) Am frühen Mittwochnachmittag wurden drei 10 und 11 Jahre alte Jungs auf ihrem Heimweg von der Schule beraubt. Ein 11-jähriger Taunussteiner wartete gegen 13:25 Uhr am Dürerplatz auf seinen Bus, wobei er von einem Jugendlichen angesprochen und nach Geld gefragt wurde. Als der Geschädigte dies verneinte, habe ihm der Räuber sein Smartphone aus der Hand gerissen und es seiner weiblichen Begleiterin übergeben. Diese habe aus der Hülle des Smartphones die Busfahrkarte des 11-Jährigen entnommen und ihm das Telefon wieder zurückgegeben. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Emser Straße. Die Räuber sollen 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Die weibliche Täterin habe eine weiße Jacke mit Kapuze und eine Bluejeans sowie eine Umhängetasche getragen. Der männliche Täter soll einen dunklen Teint, schwarze Haare gehabt haben und komplett dunkel bekleidet gewesen sein. Weiter hatte er einen Rucksack bei sich. Etwa 10 Minuten später kam es dann in der Emser Straße zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 10- und eines 11-jährigen Wiesbadeners, wobei der Täter ein Messer als Drohmittel eingesetzt habe. Der Räuber habe die Geschädigten ebenfalls nach Geld gefragt. Als die beiden Kinder angaben, kein Geld bei sich zu haben, habe der Unbekannte ein Messer gezogen. Da die Wiesbadener kein Geld bei sich hatten, ließ der Räuber von ihnen ab. Die beiden Kinder konnten daraufhin flüchten. Der gescheiterte Räuber wurde als circa 14 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, mit dunklen Teint, kurzen, dunklen Haaren mit rasierten Seiten und einer normalen Statur beschrieben. Er habe eine schwarze Trainingsjacke, ähnlich der Marke Adidas und schwarze Jogginghose getragen.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 in Verbindung zu setzten.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Kleine Weinbergstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr,

(thi) Am Mittwoch wurde in einem Mehrfamilienhaus in der "Kleine Weinbergstraße" eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Zwei weibliche Täterinnen drangen im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr auf unbekannte Weise in die betreffende Wohnung ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten aufgefundene Schmuckstücke sowie hochwertige Armbanduhren. Beim Verlassen der Wohnung konnten die beiden unbekannten Frauen von dem Wohnungsinhaber beobachtet werden. Sie flohen durch das Treppenhaus und flüchteten mit einem PKW. Eine Einbrecherin wurde als circa 30 Jahre alt und mit blonden Haaren beschrieben. Sie habe einen weißen langen Mantel getragen. Die zweite Einbrecherin konnte nicht beschrieben werden. Beide flüchteten in einem dunkelgrauen Kompaktfahrzeug, älteren Baujahres.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

3. KiTa und Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Dienstag, 06.12.2022, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 07.12.2022, 08:00 Uhr,

(thi) Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Wiesbaden eine Kindertagesstätte sowie eine Arztpraxis von Einbrechern heimgesucht. In der Eifelstraße hatten sich Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Kindertagesstätte verschafft. Die Täter entwendeten mehrere I-Pads und Bluetooth-Boxen, einen Werkzeugkoffer, ein Akkuschrauberset sowie Bargeld. Das Diebesgut wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. In der Adolfsallee hatten es Einbrecher auf eine Arztpraxis abgesehen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus. Als sie an der Tür der Arztpraxis scheiterten, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2340 entgegen.

4. Verkehrskontrollen,

Stadtgebiet Wiesbaden, Mittwoch, 07.12.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 00:30 Uhr

(thi) Am Mittwochabend hatten das 3. Polizeirevier und der Regionale Verkehrsdienst im Wiesbadener Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten sie zwischen 18:00 Uhr und 00:30 Uhr insgesamt 25 Fahrzeuge und 49 Personen kontrollieren. Bei zwei Fahrzeugführern zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis und sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Darüber hinaus wurden 3 Gurtverstöße geahndet und zwei verbotene Einhandmesser sichergestellt.

5. Scheinwerfer gestohlen,

Wiesbaden, Kiefernstraße, Mittwoch, 07.12.2022, 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr

(thi) In der Kiefernstraße erbeuteten Unbekannte Mittwochnacht beide Frontscheinwerfer eines Audi A5 und verursachten hohen Sachschaden. Die Diebe beschädigten zwischen 02:00 Uhr bis 06:00 Uhr die vordere Stoßstange eines Audi A5, um anschließend an die Frontscheinwerfer zu gelangen. Die Unbekannten entwendeten die Scheinwerfer und flüchteten in unbekannte Richtung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Das Diebesgut wird auf 4.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

6. Werkzeug erbeutet,

Wiesbaden, Nettelbeckstraße, Dienstag, 06.12.2022, 11:30 Uhr bis Mittwoch, 07.12.2022, 07:30 Uhr,

(thi) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11:30 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr kam es in der Nettelbeckstraße zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem PKW, bei dem Werkzeug gestohlen wurde. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Fahrzeug und erbeuteten einen Werkzeugkoffer, einen Akkuschrauber samt Zubehör und ein elektronisches Leitungsprüfgerät. Das Diebesgut wird auf circa 500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

