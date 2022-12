POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 12-jährigen Mädchen aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Mehrfamilienhaus, Wiesbaden, Arndtstraße, Montag, 05.12.2022, 09:00 bis 12:30 Uhr (thi) In der kurzen Zeit von Montagmorgen bis Montagmittag kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Arndtstraße. Die Täter verschafften sich zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr auf unbekannte Weise ...

mehr