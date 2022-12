Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme nach Kellereinbruch +++ 41-Jähriger mit Pfefferspray besprüht +++ Person mit Messer in S-Bahn - Festnahme +++ Schmiererei an Gebäudefassade

Wiesbaden (ots)

1. Aufmerksame Zeugen ermöglichen Festnahme nach Kellereinbruch, Wiesbaden, Idsteiner Straße, Montag, 05.12.2022, 00:20 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Montag konnten zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen werden, nachdem sie mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen und durchwühlt hatten. Durch zwei dort wohnende Personen wurde gegen 00:20 Uhr die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass aktuell in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses eingebrochen werde. Sie konnten die Einbrecher bei dem Einbruch beobachten. Durch zahlreich entsandte Streifen der Wiesbadener Polizei konnte das Gebäude umstellt und die Täter beim Verlassen des Objektes festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Duos konnte Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Ermittlungen in dem Mehrfamilienhaus ergaben, dass zwei Türen beschädigt wurden. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Über ein mögliches Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die beiden Männer im Alter von 36 und 40 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem 4. Polizeirevier und in Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft im Verlauf der Nacht entlassen.

2. 41-Jähriger mit Pfefferspray besprüht, Wiesbaden, Luisenplatz, Sonntag, 04.12.2022, 20:00 Uhr,

(thi) In einem Parkhaus auf dem Luisenplatz wurde am Sonntagabend ein 41-jähriger Wiesbadener von einer unbekannten Täterin mit Pfefferspray besprüht.

Nach Angaben des Geschädigten, welcher Mitarbeiter eines Serviceunternehmens ist, reinigte er am Sonntagabend das Treppenhaus des Parkhauses. Dabei sei er auf die unbekannte Täterin aufmerksam geworden, da sie sich aggressiv verhalten habe. Als der Wiesbadener gegen 20:00 Uhr die Frau ansprechen und des Parkhauses verweisen wollte, habe sie versucht den 41-Jährigen wegzustoßen und ihn völlig unvermittelt mit Pfefferspray attackiert. Anschließend floh sie in unbekannte Richtung. Die Frau soll 30 bis 40 Jahre alt sein. Sie habe dunkle Haare, sei ca. 170 cm groß, von schlanker Gestalt und dunkel bekleidet gewesen. Der Geschädigte konnte nach kurzer Behandlung durch eine Krankenwagenbesatzung entlassen werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 Hinweise entgegen.

3. Person mit Messer in S-Bahn - Festnahme, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, 04.12.2022, 23.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hat ein 31-jähriger Mann in einer S-Bahn zwei Messer vorgezeigt und hierdurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Durch Bahnbegleiter der S8 wurde gegen 23.20 Uhr mitgeteilt, dass im vorderen Zugabteil eine männliche Person bei der Fahrkartenkontrolle zwei in der Jacke mitgeführte Messer vorgezeigt habe. Als die in Richtung Wiesbaden fahrende S-Bahn gegen 23.30 Uhr den Bahnhof in Mainz-Kastel erreichte, wurde der 31-Jährige von den bereits vor Ort befindlichen Polizeikräften widerstandslos festgenommen. Durch die zwischenzeitlich eingetroffene Bundespolizei wurden die beiden mitgeführten Messer sichergestellt und der Festgenommene nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme vor Ort wieder entlassen.

4. Auseinandersetzung in Diskothek,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 04.12.2022, 05.10 Uhr,

(pl)In einer Diskothek in der Peter-Sander-Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung. Ersten Erkenntnissen zufolge seien gegen 05.10 Uhr zwei 34 und 23 Jahre alte Frauen in der Diskothek mit einer unbekannten Frauengruppe in einen Streit geraten, woraufhin mehrere Türsteher hinzugekommen seien. Im weiteren Verlauf habe sich eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Frauen, den Türstehern sowie einem hinzukommenden 27-jährigen Mann entwickelt, bei welcher die drei Gäste verletzt wurden. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

5. Schmiererei an Gebäudefassade,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 04.12.2022, 05.20 Uhr bis 07.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagmorgen wurde durch eine Polizeistreife gegen 07.30 Uhr an einer Gebäudefassade im Kaiser-Friedrich-Ring eine Farbschmiererei festgestellt. Unbekannte Täter brachten in den frühen Morgenstunden mit roter und grüner Farbe Schriftzüge an dem Gebäude an und warfen darüber hinaus mit Farbe gefüllte Gegenstände gegen die Fassade. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor. Da die angebrachten Schmierereien einen politischen Hintergrund beinhalten, wurden die Ermittlungen durch die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0611) 345-0 erbeten.

6. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 02.12.2022,

(pl)Am Freitag wurden in der Rüdesheimer Straße eine Wohnung und im Taunusring ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Während es den Tätern gelang, zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr die Eingangstür der betroffenen Wohnung aufzubrechen, hielten zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr die Terrassentür sowie ein Fenster des Einfamilienhauses den Einbruchsversuchen stand. Bei dem Wohnungseinbruch wurden Uhren und Schmuckstücke gestohlen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Mülltonnenbrand,

Wiesbaden, Uthmannstraße, Sonntag, 05.12.2022, 01:50 Uhr,

(thi) In der Nacht zum Montag brannte in der Uthmannstraße eine Großraummülltonne für Altpapier. Das Feuer wurden gegen 01:50 Uhr festgestellt und konnte durch die alarmierte Streife gelöscht werden, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Die Mülltonne wurde durch das Feuer beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

