Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung zwischen zwei Männern +++ Exhibitionist +++ Einbrecher zugange +++ Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, Wiesbaden, Schönbergstraße, 01.12.2022, 17.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in der Schönbergstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 21 und 33 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 17.45 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der 21-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben soll und im Gegenzug von dem 33-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen worden sei. Der durch den Schlag leicht verletzte 21-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt. Die beiden Männer müssen sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Exhibitionist zugange,

Wiesbaden, Eichenwaldstraße, 01.12.2022, 14.30 Uhr,

(pl)Ein unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstagnachmittag in der Eichenwaldstraße einer 45-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Nach Angaben der 45-Jährigen habe der Unbekannte sie gegen 14.30 Uhr zunächst nach dem Weg gefragt und sich dann plötzlich vor ihr entblößt. Die Geschädigte, welche sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernte, beschrieb den Exhibitionisten als ca. 1,70 Meter groß, etwa 18 bis 23 Jahre alt, mit einer braunen Hautfarbe, struppigen, schwarzbraunen Haaren, einer schmalen Figur und einem kindlichen Gesicht. Getragen habe er einen schilfgrünen/khakifarbenen Pullover, eine schwarze Stoff-Jogginghose mit Kordelzug, schwarze Socken und schwarze Badelatschen mit einer großen Lasche. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Eingangstür von Einkaufsmarkt hält Einbrechern stand, Wiesbaden, Nixenstraße, 30.11.2022, 21.00 Uhr bis 01.12.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Nixenstraße hielt in der Nacht zum Donnerstag Einbrechern stand. Unbekannte Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Autowerkstatt,

Mainz-Kastel, Anna-Birle-Straße, 30.11.2022, 18.30 Uhr bis 01.12.2022, 06.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag nahmen Einbrecher eine Autowerkstatt in der Anna-Birle-Straße in Mainz-Kastel ins Visier. Die Einbrecher drangen auf dem Firmengelände durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein, wo sie sich dann erfolglos an einen aufgefundenen Tresor zu schaffen machten und anschließend offensichtlich ohne Beute die Flucht antraten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Alarmanlage verschreckt Einbrecher,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Birnbaum, 01.12.2022, 18.05 Uhr bis 18.20 Uhr,

(pl)In Sonnenberg kam es am Donnerstagabend zu einem Einbruchsversuch, welcher durch eine Alarmanlage vereitelt werden konnte. Zwischen 18.05 Uhr und 18.20 Uhr suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Birnbaum" auf und machten sich an einer Tür zu schaffen. Bei dem Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, wurde die Alarmanlage des Hauses ausgelöst, welche die Täter offensichtlich verschreckte und in die Flucht trieb. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Wohnung von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Robert-Schumann-Straße, 01.12.2022, 15.30 Uhr bis 19.50 Uhr,

(pl)Am Donnerstag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Schumann-Straße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter kletterten zwischen 15.30 Uhr und 19.50 Uhr auf den Balkon der betroffenen Wohnung und hebelten die dortige Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten aufgefundene Schmuckstücke, Goldmünzen sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 417

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell