POL-WI: Außenspiegel durch Tritte beschädigt - Kontrollierte Person zeigt sich aggressiv +++ Fußgängerin von Auto erfasst

1. Außenspiegel durch Tritte beschädigt - Kontrollierte Person zeigt sich aggressiv, Wiesbaden, Röderstraße, 01.12.2022, 03.05 Uhr

(pl)In der Nacht zum Donnerstag ist ein Randalierer durch die Röderstraße gezogen und hat die Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge durch Tritte beschädigt. Der Polizei wurde die randalierende Person um kurz nach 03.00 Uhr gemeldet. Es solle sich um einen jungen Mann handeln, welcher sich auf der Röderstraße in Richtung Schwalbacher Straße bewegen würde. Die vor Ort fahrende Streife konnte kurz nach der Mitteilung im Bereich der Röderstraße eine verdächtige Person antreffen. Der augenscheinlich alkoholisierte 23-Jährige zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle aggressiv und beleidigte die Polizeikräfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,95 Promille. Er wurde auf Grund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens über Nacht in Gewahrsam genommen. Ob er als möglicher Täter für die Sachbeschädigungen in Frage kommt, bedarf nun weiterer Ermittlungen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Fußgängerin von Auto erfasst,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 30.11.2022, 17.10 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde im Kaiser-Friedrich-Ring eine 37-jährige Fußgängerin von einem Ford Transit erfasst und verletzt. Der 34-jährige Ford-Fahrer kam gegen 17.10 Uhr aus Richtung "Am Landeshaus", querte den Kaiser-Friedrich-Ring an dem dafür vorgesehenen Durchbruch und wollte dann nach links in den Kaiser-Friedrich-Ring in Fahrtrichtung Schiersteiner Straße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der Fußgängerin, welche gerade bei grüner Ampel den Kaiser-Friedrich-Ring überquerte. Die 37-Jährige wurde von dem Fahrzeug aufgeladen und zu Boden geschleudert. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

