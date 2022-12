Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fußgänger verursacht Unfall und läuft weg; Soltau: Feuer in Lagerhalle; Bad Fallingbostel: Kokain und THC

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.12.2022 Nr. 1

30.12 / Fußgänger verursacht Unfall und läuft weg

Soltau: Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag, 25.12.2022, gegen 17.40 Uhr auf der Lüneburger Straße, in Höhe der Sushi-Bar ereignete, sucht die Polizei einen flüchtigen Fußgänger. Der junge Mann hatte zu diesem Zeitpunkt die Lüneburger Straße überquert, so dass ein blauer Renault, der in Richtung stadtauswärts fuhr, stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein schwarzer Audi konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Renault auf. Der Fußgänger wurde angesprochen, flüchtete aber vom Unfallort in Richtung Winsener Straße. Beschreibung: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 m groß, braune Haare. Die Polizei Soltau bittet den Fußgänger und Zeugen des Unfalls, sich unter 05191/93800 zu melden.

29.12 / Feuer in Lagerhalle

Soltau: In einer leerstehenden Gewerbeimmobilie am Willinger Weg kam es am Donnerstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

29.12 / Kokain und THC

Bad Fallingbostel: Ein Drogentest, den ein 40jähriger Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr bei einer Polizeikontrolle auf dem Hartemer Weg durchführte, reagierte positiv auf Kokain und THC. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß versichert wurde. Etwa zeitgleich ereilte das gleiche Schicksal am selben Ort einen 30jährigen Autofahrer. Hier zeigte der Test den Konsum von THC an. Bereits gegen 19.35 Uhr überprüften die Beamten einen 25jährigen Pkw-Fahrer auf dem Kirchplatz. Auch dessen Test reagierte positiv auf THC. Die Beamten leiteten diverse Verfahren ein und ließen Blutproben entnehmen.

