POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Auseinandersetzung in Lokal

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 06.12.2022, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Denzlinger Straße in Emmendingen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Kleintransporters beschädigt. Das parkende Fahrzeug stand in Fahrtrichtung Schützenstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der ...

mehr