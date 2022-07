Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verräterisches Verhalten

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Landkreis am späten Sonntagabend zum Verhängnis geworden. Eine Streife hatte den Pkw gegen 23.40 Uhr in Sambach gestoppt, um den Fahrer zu überprüfen. Schon als der Mann die Fahrzeugpapiere aushändigte, kam den Beamten der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Rauschmitteln steht. Dieser Eindruck verschärfte sich bei weiteren Tests, und schließlich gab der Mann zu, am Freitag an einem Joint gezogen zu haben.

Weil der 29-Jährige auch nach längerer Wartezeit nicht in der Lage war, eine Urinprobe abzugeben, musste er mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend durfte er wieder gehen - aber nicht mehr mit seinem Auto fahren; Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Auf den Mann kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

