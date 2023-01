POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidium Rostock am 23.01.2023

Grevesmühlen (ots) - Am Sonntagmorgen, 22.01.2023, erhielt die Polizei über den Notruf gegen 04:40 Uhr Kenntnis über einen medizinischen Notfall in der Santower Straße in Grevesmühlen. Durch die Polizei wurde umgehend der Sachverhalt an die Rettungsleitstelle weitergeleitet. Gegen 04:48 Uhr meldete sich die ...

