Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 50 Kilogramm Räucherfisch gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Friedrichsruhe (ots)

Nach dem Diebstahl von rund 50 Kilogramm Räucherfisch aus einem Fischereibetrieb in Friedrichsruhe in der Nacht zum Freitag letzter Woche, bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall. Unbekannte Täter hatten den Lagerraum des betreffenden Betriebes aufgebrochen und daraus mehrere Kisten mit frisch geräuchertem Fisch gestohlen, der für den Verkauf vorbereitet war. Insgesamt wurden 50 Aale und 32 Regenbogenforellen sowie Karpfen, Heilbutt und Lachsforellen in portionierten Stücken entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der großen Menge und der begrenzten Haltbarkeit schließt die Polizei nicht aus, dass der gestohlene Fisch durch die Täter teilweise in Umlauf gebracht wurde. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell