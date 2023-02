Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Wer wurde gefährdet? Polizei sucht Betroffene

Rust (ots)

Ein mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehender Autofahrer ist am späten Freitagabend in die Kontrolle einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr geraten. Der Mercedes-Lenker sollte gegen 23:15 Uhr von den Beamten in der Fischerstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen werden, versuchte aber mit erhöhter Geschwindigkeit dem drohenden Alkoholcheck zu entkommen. Trotz etliche Winkelzüge durch vielerlei Kurven ließen sich die Verfolger nicht abschütteln und konnte den Flüchtenden schließlich stellen. Seine verwaschene Aussprache während der Kontrolle deutete auf vorherigen Alkoholkonsum hin. Eine erhobene Blutprobe wird den genauen Promillewert zu Tage bringen. Seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel musste der Mann indes sofort in behördliche Hände übergeben. Möglicherweise wurden durch das Fahrverhalten des Mercedes-Lenkers andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dies trifft insbesondere auf Fußgänger zu, die gegen 23:15 Uhr in der Franz-Sales-Straße, Baumeisterstraße, Hebelstraße, Walter-Schleiß-Straße oder dem Tulpenweg unterwegs waren. Betroffene Personen setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

