Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Unterrath - Pkw erfasst Fußgängerin - Seniorin schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahme Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 23. Januar 2023, 16:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Unterrath wurde eine 92-jährige Fußgängerin von einem Pkw erfasst. Sie wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte ein 28-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Smart von einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Kartäuserstraße zu fahren. Dabei erfasste er eine 92-jährige Fußgängerin, die zur selben Zeit auf dem Gehweg aus Richtung Unterrather Straße ging. Die Düsseldorferin stürzte und wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahme Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren des Unfalls. Die Ermittlungen dauern an.

