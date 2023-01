Polizei Düsseldorf

POL-D: Diebstahl auf Messe - Zwei Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen - Beschleunigtes Verfahren

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 22. Januar 2023, 13:30 Uhr

Nachdem Beamte zwei verdächtige Männer bei zwei Diebstählen in einem Restaurant auf dem Messegelände beobachtet hatten, klickten die Handschellen. Sie wurden festgenommen und sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach einem Zeugenhinweis nahmen Beamte der Messewache zwei verdächtige Männer in einem Restaurant genauer unter die Lupe. Sie beobachteten, wie die Männer offenbar die Restaurantgäste ausspähten. Schließlich setzte sich einer der beiden so an einen Tisch, dass er Rücken an Rücken zu einem 54-jährigen Schweizer saß. Er griff in die Jackentasche des Mannes, nahm die Geldbörse heraus und entwendete das Bargeld. Anschließend setzte er sich einen Stuhl weiter und wiederholte die Tat bei einem anderen Mann. Die Beamten der Düsseldorfer Polizei nahmen die 40 und 43 Jahre alten Männer aus Rumänien fest und fanden bei der Durchsuchung unter anderem das entwendete Bargeld. Sie werden nun im beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt.

