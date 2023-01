Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hünxe - Verkehrsunfall mit drei PKW - Drei Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt - Fahrer alkoholisiert - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 22. Januar 2023, 02:04 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu heute auf der A3 bei Hünxe in Fahrtrichtung Arnheim wurden ein Mann lebensgefährlich und zwei weitere Personen schwer verletzt. Bei einem Beteiligten verlief ein Atemalkoholtest positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 54 Jahre alter Mann aus Isselburg mit seinem Jaguar auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er zwischen den Anschlussstellen Hünxe und Wesel die Kontrolle über seinen PKW, geriet auf den rechten Fahrstreifen und prallte dort gegen einen BMW, den eine 54-jährige Niederländerin steuerte. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kamen schlussendlich schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Ein ebenfalls 54 Jahre alter Niederländer, der mit seinem BMW in derselben Richtung unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den PKW der Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Niederländer lebensgefährlich und sein Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Der Jaguar-Fahrer kam ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wo ihm wegen eines positiven Alkoholtest eine Blutprobe entnommen wurde. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Arnheim komplett gesperrt werden.

