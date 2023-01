Polizei Düsseldorf

POL-D: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub - Mann in Falle gelockt und von Unbekanntem attackiert - Wer kennt die Tatverdächtige?

Düsseldorf (ots)

Samstag, 17. Dezember 2022, 19:30 Uhr

Mit Lichtbildern sucht die Düsseldorfer Kriminalpolizei nach einer jungen Frau. Sie steht im Verdacht, Mitte Dezember einen 50 Jahre alten Mann über eine Dating-Plattform kennengelernt und ihn unter dem Vorwand, sexuelle Handlungen durchführen zu wollen, zu einer Adresse an der Kruppstraße gelockt zu haben. Anstatt der Frau erschien jedoch ein unbekannter junger Mann, forderte die Herausgabe von Bargeld (100 Euro), das der 50-Jährige für die Bezahlung der sexuellen Handlungen hatte mitbringen sollen. Er schlug unvermittelt auf das Opfer ein und besprühte den Mann mit Reizgas und verletzte ihn dabei so massiv, dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte ohne Beute.

Die Beamten des Raubkommissariats suchen nach der auf den Fotos abgebildeten Frau, die unter folgendem Link abrufbar sind:

https://polizei.nrw/fahndung/96488

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell