POL-D: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz am morgigen Donnerstag - Verdacht der schweren Bandenkriminalität - Umfangreiche Ermittlungen - Erfolgreicher Schlag - Beute: Katalysatoren

Düsseldorf (ots)

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf am morgigen Donnerstag

Verdacht der schweren Bandenkriminalität - Umfangreiche Ermittlungen - Erfolgreicher Schlag - Beute: Katalysatoren - Europäische Haftbefehle - Festnahmen

Mehrere Monate andauernde Ermittlungen und verdeckte Maßnahmen des Fachkommissariats für Kraftfahrzeugdelikte führten im Rahmen der "EK Kat" seit Herbst 2022 bis jetzt zu einem empfindlichen Schlag gegen eine Bande von insgesamt acht Tatverdächtigen. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Europäische Haftbefehle wurden in Rumänien und in Spanien vollstreckt. Die letzte Festnahme erfolgte noch in der vergangenen Woche. Teilweise wurden Beschuldigte auch auf frischer Tat betroffen. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten Beweismittel sichergestellt werden. Hinweis: Entsprechende Objekte bzw. Bilder werden gezeigt.

Über das Verfahren möchten Sie der verantwortliche Ermittler, der Kriminalinspektionsleiter sowie der zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz informieren.

Hinweis für Fotoreporter: Wir bitten um Verständnis, dass der vortragende Ermittler aus polizeitaktischen Gründen durch Film- und/oder Fotoaufnahmen nicht identifizierbar sein darf.

Wann?: Donnerstag, 19. Januar 2023, 13 Uhr

Wo?: Polizeipräsidium, 40213 Düsseldorf, Haroldstraße 5, 1. Etage, Raum 182

