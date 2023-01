POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Erkrath - A 3 - Tödlicher Verkehrsunfall auf Rastplatz Stindertal - Mann zwischen Lkw eingeklemmt

Düsseldorf (ots) - Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hilden - Mann bei Alleinunfall schwer verletzt Freitag, 13. Januar 2023, 05:53 Uhr Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 bei Hilden in Fahrtrichtung Oberhausen wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein ...

mehr