Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 12. Januar 2023, 18:40 Uhr

Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Heerdt. Ein Pkw-Fahrer hatte den Mann beim Abbiegen übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 34-Jähriger mit seinem Porsche auf der Schiessstraße in Richtung Nikolaus-Knopp-Platz unterwegs. An der Kreuzung Schiessstraße/Willstätterstraße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den 39-Jährigen, der die Willstätterstraße an der dortigen Fußgängerfurt bei Grünlicht überquerte. Der Passant wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Das Verkehrsunfall-Team der Polizei sicherte

