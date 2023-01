Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Radfahrerin von Pkw erfasst - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 12. Januar 2023, 06:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Bilk wurde eine Fahrradfahrerin von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 55-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Audi auf der Aachener Straße in Richtung Ulenbergstraße unterwegs. An der Kreuzung Aachener Straße/Südring beabsichtigte er nach links in den Südring abzubiegen. Dabei bemerkte er offenbar eine 23-jährige Frau aus Düsseldorf zu spät, die mit ihrem Fahrrad die Kreuzung über eine Radwegefurt überquerte. Die Radfahrerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Dabei verletzte sich die Frau so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell