Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolleinsatz der Dortmunder Polizei zur Bekämpfung der Raserszene

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0055

Die Dortmunder Polizei hat am vergangenen Wochenende erneut einen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung der Raserszene in Dortmund durchgeführt.

In der Nacht von Samstag (15.01.2022) auf Sonntag (16.01.2022) kontrollierten die Einsatzkräfte der Polizei an den bekannten Örtlichkeiten, dem Dortmunder Wallbereich, am Dortmunder Hafen sowie im Bereich des Phoenixsees und auf dem Gelände Phoenix-West.

Alleine auf dem Wall in der Dortmunder Innenstadt stellten die Beamtinnen und Beamten in den späten Abendstunden mehrere hundert Fahrzeuge fest, die der Raser- und illegalen Tuningszene zuzurechnen sind. Ob das aktuell größere Interesse der Szene mit den Einschränkungen im Zusammenhang mit der CoronaSchutzverordnung zu tun hat, kann nur vermutet werden.

Baustellen und dadurch bedingte Fahrspursperrungen führten zu Rückstaus auf dem Wall, dadurch zu den bereits bekannten Lärmbelästigungen durch das Betätigen der Hupe und dementsprechend einige Bürgerbeschwerden bei der Einsatzleitstelle der Polizei.

Die Kontrollmaßnahmen wurden gegen 03.00 Uhr morgens beendet. Die Bilanz des polizeilichen Einsatzes lautet wie folgt:

- 65 Fahrzeugkontrollen - 100 Personenkontrollen - Vier erteilte Platzverweise - 19 Verwarnungsgelder wegen Verstößen Geschwindigkeit, Gurtpflicht und Erlöschen der Betriebserlaubnis - 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die CoronaSchutzverordnung, Vorfahrtverstößen, etc.

