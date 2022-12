Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt (19.12.2022)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 27. Eine 37-jährige VW Caddy-Fahrerin fuhr in Richtung Donaueschingen und bog an einer ARAL-Tankstelle rechts ab. Ein nachfolgender 33-jähriger Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei zog sich die Fahrerin des VW leichte Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell