Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Fischbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Äste von Baum gesägt und gestohlen (13.12.2022)

Niedereschach (ots)

Bereits am Dienstag, den 13. Dezember, haben Unbekannte in Fischbach am Waldrand in der Königsbergerstraße, etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Straße "Pfaffenberg", mehrere Äste abgesägt. Die Unbekannten gingen dabei mit einem Radlader zu Werke und sägten an vier Fichten in einer Höhe von rund fünf Metern mehrere Äste ab. Diese sind, laut Waldbesitzer, nicht als Feuerholz geeignet und dürften nach seiner Einschätzung von den Tätern eher als Weihnachtsschmuck benutzt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach eigener Schätzung auf rund 100 Euro. Hinweise zu den Astdieben nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell