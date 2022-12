Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz) - Brand mehrerer Gebäude in der Singener Nordstadt - Feuerwehr im Großeinsatz (19.12.2022)

Singen am Hohentwiel/Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Brand mehrerer Gebäude mit erheblichem Sachschaden ist es am Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Pomeziastraße in Singen gekommen. Von einer Anwohnerin wurde zunächst der Brand einer Garage gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf ein aus Holz bestehendes Gästehaus und ein Einfamilienhaus übergegriffen. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehren aus Singen und Rielasingen-Worblingen konnte durch die Errichtung von Riegelsperren ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Dennoch entstand auch an diesen Gebäuden Schaden in Höhe von ca. 130.000 EUR. Verletzt wurde durch den Brand niemand. An der Garage, an dem Gästehaus und an dem Einfamilienhaus, welche alle in Vollbrand standen und nicht mehr bewohnbar sind, beläuft sich der Schaden nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 770.000 EUR. Die Hausbewohner konnten anderweitig bei Bekannten und Verwandten untergebracht werden. Während der Löscharbeiten musste in dem Wohngebiet für mehrere Stunden der Strom abgeschaltet werden. Der Oberbürgermeister der Stadt Singen machte sich vor Ort ein Bild des Geschehens. Die Ursache für den Brand ist unklar. Beamte der Kriminalpolizei haben noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit etwa 90 Einsatzkräften vor Ort (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell