Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier beschädigte Autos bei Unfallserie auf eisglatter Fahrbahn (19.12.2022)

Triberg (ots)

Vier beschädigte Autos und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge einer Unfallserie am Montagfrüh gegen 6 Uhr. Eine 35-jährige Smart-Fahrerin bog von der Hauptstraße in die Schulstraße ab und rutschte auf eisglatter Fahrbahn geradeaus gegen ein Geländer. Ein entgegenkommender 30-jähriger Opel Astra-Fahrer konnte sein Auto rechtzeitig vor dem Smart zum Stehen bringen. Kurz darauf reichte es einem ebenfalls in Richtung Hauptstraße fahrenden 40-Jährigen mit einem VW Golf Kombi nicht mehr zum Anhalten und er fuhr auf den stehenden Opel auf. Ein wenige Minuten später nachfolgender 56-Jähriger mit einem VW Golf Plus konnte auf der glatten Straße ebenfalls nicht rechtzeitig anhalten und rutschte auf den vor ihm stehenden VW Golf Kombi. Verletzte gab es nicht. Alle vier Autos waren nach den Zusammenstößen noch fahrbereit.

