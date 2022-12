Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Liptingen, B14, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B14 zwischen Liptingen und Stockach

Liptingen, B14 (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 14 zwischen Liptingen und Stockach zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt worden ist. Ein 18-Jähriger fuhr mit einem BMW auf der B14 von Stockach in Richtung Liptingen. Beim Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens streifte der BMW einen entgegenkommenden Renault Twingo einer 34-Jährigen. Trotz Ausweichen auf den Grünstreifen konnte die Frau eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen brach die Scheibe des Fahrerfensters, wodurch die 34-Jährige Schnittwunden an den Händen erlitt. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell