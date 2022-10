PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Drei Verletzte bei Unfall in der Ausfahrt Wallau

Hofheim (ots)

Hofheim-Wallau, Bundesautobahn 66,

Samstag, 08.10.2022, 12:20 Uhr

(wie) Bei einem Unfall in der Autobahnausfahrt Wallau der A 66 wurden am Samstagmittag drei Menschen verletzt. Ein 56-Jähriger war mit einem Ford auf der A 66 von Wiesbaden in Richtung Frankfurt unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Wallau zog er mit seinem Fahrzeug von der ganz linken Spur über alle Fahrbahnen nach rechts in die Ausfahrt. Bei diesem Fahrmanöver verlor er in der Kurve die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich prallte der Ford dann gegen einen Baum und kam dadurch zum Stehen. Bei dem Aufprall wurden alle drei Insassen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Autobahnpolizei die Ausfahrt komplett. Der Sachschaden wird auf 16.000 EUR geschätzt.

