Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bauzaun an Grundstück durch Autofahrer beschädigt

Polizei sucht Zeugen (23.11.2022)

Hüfingen (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Montag, 10 Uhr, auf der Schaffhauser Straße verursacht. Der Unbekannte beschädigte eine Grundstücksumzäunung, wobei er mit seinem Auto noch eine metallene Bodenplatte aus der Verankerung riss. Er flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell