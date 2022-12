Triberg (ots) - Vier beschädigte Autos und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Folge einer Unfallserie am Montagfrüh gegen 6 Uhr. Eine 35-jährige Smart-Fahrerin bog von der Hauptstraße in die Schulstraße ab und rutschte auf eisglatter Fahrbahn geradeaus gegen ein Geländer. Ein entgegenkommender ...

mehr