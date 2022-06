LPI-SLF: Lastzug überholte Fahrrad trotz Gegenverkehr

Sonneberg (ots) - Ein Unbekannter drang zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr auf bislang nicht geklärte Weise in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Eisenbahnstraße in Sonneberg ein. Er entwendete einen Briefumschlag mit 500 Euro Bargeld aus dem Büro. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

