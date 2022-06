Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW aufgebrochen

Pößneck (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte das Türschloss eines Renault auf, der in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in Pößneck geparkt war. Sie öffneten den Sicherungskasten unter dem Lenkrad und versuchten, an den Kabeln zu manipulieren. Offensichtlich beabsichtigten die Täter, den PKW komplett zu entwenden. Als dies nicht gelang, ließen sie zumindest das Autoradio und die hintere Kennzeichentafel mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

