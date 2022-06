Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 31-Jährige beschädigt unter Alkohleinfluss PKW

Schleiz/ Crispendorf (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Crispendorf zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Fau. Wie später am Einsatzort bekannt wurde, wirkte die zwischenzeitlich beschuldigte, 31-Jährige in der Folge mit einem Besen auf einen geparkt abgestellten PWK ein und beschädigte diesen dadurch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Beschuldigten ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille- eine entsprechende Anzeige der Sachbeschädigung wurde erstattet. Am betroffenen Fahrzeug entstand Sachschaden.

