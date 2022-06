LPI-SLF: Unbekannter Verkehrsteilnehmer verliert Nägel auf der Straße- Reifen an drei Fahrzeugen beschädigt

Pößneck (ots) - Unbekannte beschädigten am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Beifahrertür eines PKW, der in der Saalbahnstraße am unteren Bahnhof in Pößneck geparkt war. Dabei entstand Sachschaden von etwa ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

