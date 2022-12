Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 10.12.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Versicherungsschutz Am Freitagnachmittag wurde ein 78-jähriger Mann aus Dornum im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Norden kontrolliert und dabei wurde festgestellt, dass für den geführten Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

- Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl eines Fahrrades Am Freitagabend wurde in Burgstraße durch eine unbekannte Person vor einem Imbiss ein unverschlossenes orange-blaues Mountainbike der Marke Bulls entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462-9110 entgegen.

Westerholt - Farbschmiererei in einer Haltestelle Am Freitagnachmittag wurde durch eine unbekannte Person eine Bushaltestelle in der Esenser Straße in Westerholt mit Farbe besprüht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, setzen sich bitte mit der Polizei Wittmund unter 04462-9110 in Verbindung.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige

Sonstiges

- Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell