Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Carolinensiel - Mit E-Scooter gestürzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter kam es am Donnerstag in Carolinensiel. Gegen 21 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem E-Scooter auf der Straße Am Hafen West und stürzte nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt an einer Bordsteinkante. Der 39-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell