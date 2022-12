Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Ein Lkw ist am Donnerstagmorgen in Carolinensiel von der Straße abgekommen. Ein 42-jährige Lkw-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen gegen 7 Uhr auf der Straße Friedrichsgroden unterwegs und geriet auf den Seitenstreifen. Der Lkw mit Anhänger blieb in der Berme stecken und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Bergungsarbeiten war die Straße für etwa eine Stunde ab 9 Uhr vollgesperrt.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch auf der Dornumer Straße in Esens. Eine 50-jährige VW-Fahrerin war gegen 16.50 Uhr auf der Dornumer Straße unterwegs und fuhr in Höhe der Zufahrt zu einem Baumarkt auf einen vorausfahrenden 27-jährigen Nissan-Fahrer auf. Der Nissan wurde durch den Aufprall auf einen verkehrsbedingt wartenden VW geschoben. Verletzt wurde niemand. Der VW der 50-jährigen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Auf der Hauptstraße in Stedesdorf hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 23 Uhr kam ein 23-jähriger Mann mit einem Ford Transit in Fahrtrichtung Margens nach links von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und landete auf einem angrenzenden Feld. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits Anfang November in Wittmund ereignet hat. Zwischen dem 03. und 04.11.2022 streifte ein bislang unbekannter Autofahrer im Corneliuskamp einen schwarzen VW Passat und beschädigte den Wagen an der Beifahrerseite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462 9110 bei der Polizei Wittmund zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell