Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Aurich - Fahrradunfall

Südbrookmerland - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen /

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubs, der sich am Mittwoch in der Auricher Innenstadt ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen entrissen unbekannte Täter einer 59-jährigen Frau gegen 17.50 Uhr auf dem Georgswall die Handtasche. Die Frau stürzte zu Boden und wurde verletzt. Ein Passant kam dem Opfer zu Hilfe und alarmierte einen Rettungswagen. Die Täter sollen mit der entwendeten Handtasche, bei der es sich um eine rote Shopper mit Blümchenmuster handelt, in Richtung Schlossplatz geflüchtet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradunfall

Am Mittwoch hat sich auf der Johannes-Diekhoff-Straße in Aurich ein Fahrradunfall ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Dreekamp und stieß mit einer entgegenkommenden 17-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Südbrookmerland - Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Südbrookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Die VW-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Forlitzer Straße und kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund der Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden.

